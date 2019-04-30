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В Венесуэле более чем в два раза увеличили МРОТ


30.4.2019 14:28
В Венесуэле более чем в два раза увеличили МРОТФото: noticiaaldia.com

Власти Венесуэлы приняли решение о существенном повышении размера минимальной зарплаты, передает агентство "Интерфакс".

Ранее МРОТ составлял около 18 тысяч (примерно 224 рубля, согласно текущему официальному курсу), теперь же он поднят до 40 тысяч суверенных боливаров (порядка 500 рублей).

Как информирует газета El Nacional, некоторым категориям гражданам теперь также полагается надбавка в 25 тысяч суверенных боливаров (более 300 рублей).

В минувшем январе власти страны уже принимали решение о повышении МРОТ, тогда размер был увеличен сразу на 300%. За прошлый год уровень минимальной зарплаты в Венесуэле изменялся в сторону повышения пять раз.

Автор: Злата Богатова

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