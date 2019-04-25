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Верховная рада признала исключительность украинского языка


25.4.2019 12:26
Верховная рада признала исключительность украинского языкаФото: ppo-metalistiv.dp.ua

В соответствии с этим документом, использование украинского языка теперь становится обязательным для всех официальных учреждений - от органов государственной власти и местного самоуправления до учебно-образовательных и медицинских заведений, а также сферы обслуживания.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятый парламентом страны, также подразумевает, формирование некой специальной "языковой комиссии". Кроме того, будет учреждена должность уполномоченного по защите государственного языка.

Исключения могут распространяться лишь на частное общение и проведение религиозных обрядов.

За проект проголосовали 278 парламентариев (необходимый минимум составляет 226 голосов). В скором времени документ направят на подпись к президенту.

По мнению инициаторов законопроекта, главной задачей документа является развитие украинского языка в качестве "самобытного языка титульной нации".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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