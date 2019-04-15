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Минск объявил о приостановке экспорта нефти
13:02
Фото: kazlenta.kz
Как подчеркивают представители белорусских властей, решение было принято из-за резко ухудшившегося в последнее время качества сырья, поступающего из РФ.
Соответствующее заявление сделал заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.
Как отметил Сергей Гриб, в Минске принято решение о временном прекращении экспорта светлых нефтепродуктов. Меры распространятся на Украину, Польшу и балтийские государства.
Представитель руководства Белорусской нефтяной компании пояснил, что меры были вынужденными. В связи с резким падением качества сырья, поступающего из Российской Федерации ранее были выявлены поломки дорогостоящего оборудования на нефтепредприятии в Мозыре. Кроме того, возник и ряд других проблем.
Стоит отметить, что накануне белорусские партнеры отмечали постепенное улучшение качества сырья, которое приходит к ним из России.
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