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Трамп принял решение о высылке российских дипломатов после разговора с главой ЦРУ
10:51
Фото: livejournal.com
Как сообщает New York Times, в тот период на американского президента Дональда Трампа оказала большое влияние руководитель ЦРУ Джина Хаспел.
Именно после бесед с ней глава Соединенных Штатов принял решение о высылке шестидесяти российских дипломатов.
В марте прошлого года в Белом доме собрались высшие должностные лица нацбезопасности, которые обсуждали с главой США возможные варианты реагирования на события в Великобритании, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.
В тот момент официальный Лондон продолжал настаивать на том, чтобы в Вашингтоне приняли решение о выслке десятков российских дипломатов, однако Трамп на эту идею смотрел скептически. По мнению присутствовавших, тогда американский лидер испытывал некоторое сочувствие по отношению к российскому правительству, ведь Москва "преследовала" человека, считавшегося "предателем".
Джина Хаспел, которая тогда занимала пост замдиректора ЦРУ, твердо изложила главе американского государства ряд вариантов. Она подчеркнула, что наиболее жестким является высылка за пределы страны десятков российских дипломатов.
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