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Командам Порошенко и Зеленского удалось договориться о проведении дебатов
16.4.2019 23:55
Фото: vsdn.ru
Как передают украинские СМИ, избирательные штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского смогли наконец подписать соглашение с национальным спорткомплексом "Олимпийский", чтобы провести там встречу 19 апреля.
По словам спикера штаба Петра Порошенко Олега Медведева, заключено соглашение об аренде на вечер 19 апреля. Переговорный процесс между избирательными штабами продолжается - стороны теперь активно обсуждают регламент проведения предстоящей встречи.
Как подчеркнул Олег Медведев, у штабов на данный момент сформировалось различное представление о том, как проводить дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Если одни предполагают устроить феерическое шоу с концертным выступлением "95 квартала", то команда оппонента настроена на содержательные дебаты, в ходе которых будут подняты темы, связанные с конституционными полномочиями главы государства.
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