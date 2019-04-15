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Visa запускает в России сервис по снятию наличных на кассах
15.4.2019 13:12
Фото: vsdn.ru
В реализации этого проекта участвуют Россельхозбанк и сеть "Русский пармезан".
Как передает агентство "Интерфакс", пока сервис тестируют в режиме пилота.
Со ссылкой на пресс-службу компании Visa уточняется, что в будущем предполагается сделать этот сервис доступным в масштабе всей страны. Речь также будет идти о картах других банков.
Пока же участниками являются лишь сеть магазинов "Русский пармезан" и Россельхозбанк. Сроки распространения услуги пока не называются, это во многом зависит от уровня технической готовности партнеров, отметили в компании.
Чтобы воспользоваться такой услугой во время оплаты картой или смартфоном, необходимо заранее привязать их к платежному приложению, пояснили представители Visa.
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