|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Японские военные принесли извинения за крушение F-35A
11.4.2019 20:55
Фото: defence.ru
Официальное заявление сделал руководитель комитета начальников штабов Сил самообороны страны Кодзи Ямадзаки.
Он также отметил, что поиски пилота продолжаются, передает ТАСС.
Как стало известно, командование Сил самообороны Японии принесло официальные извинения за инцидент с F-35A. Несколько дней назад самолет потерпел крушение, упав в Тихом океане. Катастрофа произошла близ северной префектуры Аомори.
Соответствующее заявление руководитель комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Кодзи Ямадзаки сделал на пресс-конференции, организованной в четверг, 11 апреля. Как заявил представитель официального Токио, военные приносят глубочайшие извинения за беспокойство, доставленное местным жителями и всем японцам. При этом Ямадзаки совершил низкий поклон.
По словам представителя Сил самообороны Японии, поисково-спасательная операция в месте ЧП активно продолжается. Однако сведений о судьбе пилота пока нет.
Говоря о планах японских властей по дальнейшему размещению в стране самолетов этого типа, Ямадзаки указал на необходимость выяснить причины катастрофы.
ЧП случилось в минувший вторник, 9 апреля, когда разбился истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A. Незадолго до крушения от пилота не поступало никаких сигналов бедствия. Самолет собирали на японском предприятии компании Mitsubishi Heavy Industries.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|