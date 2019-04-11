Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Японские военные принесли извинения за крушение F-35A

11.4.2019 20:55

Фото: defence.ru



Официальное заявление сделал руководитель комитета начальников штабов Сил самообороны страны Кодзи Ямадзаки.



Он также отметил, что поиски пилота продолжаются, передает ТАСС.



Как стало известно, командование Сил самообороны Японии принесло официальные извинения за инцидент с F-35A. Несколько дней назад самолет потерпел крушение, упав в Тихом океане. Катастрофа произошла близ северной префектуры Аомори.



Соответствующее заявление руководитель комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Кодзи Ямадзаки сделал на пресс-конференции, организованной в четверг, 11 апреля. Как заявил представитель официального Токио, военные приносят глубочайшие извинения за беспокойство, доставленное местным жителями и всем японцам. При этом Ямадзаки совершил низкий поклон.



По словам представителя Сил самообороны Японии, поисково-спасательная операция в месте ЧП активно продолжается. Однако сведений о судьбе пилота пока нет.



Говоря о планах японских властей по дальнейшему размещению в стране самолетов этого типа, Ямадзаки указал на необходимость выяснить причины катастрофы.



ЧП случилось в минувший вторник, 9 апреля, когда разбился истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A. Незадолго до крушения от пилота не поступало никаких сигналов бедствия. Самолет собирали на японском предприятии компании Mitsubishi Heavy Industries.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 220

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:06 В Сети появилась запись перепалки, которую в прямом эфире устроили Порошенко и Зеленский

В Сети появилась запись перепалки, которую в прямом эфире устроили Порошенко и Зеленский 11.4.2019 12:04 В Нигерии военные без предупреждения эвакуировали жителей целого города

В Нигерии военные без предупреждения эвакуировали жителей целого города 11.4.2019 11:31 В Судане армия совершила переворот

В Судане армия совершила переворот 11.4.2019 08:20 Евросоюз и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Евросоюз и Великобритания согласовали отсрочку Brexit 10.4.2019 09:20 Помпео высказался о различиях ситуаций с Голанами и Крымом