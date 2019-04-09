Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Помпео высказался о различиях ситуаций с Голанами и Крымом

09:20

Фото: worldenergynews.gr



Как заявил глава американского Госдепа, израильская сторона захватила Голаны, обороняясь от наступления сирийского режима.



России же не требовалось "ни от кого не обороняться", поэтому позиция руководства Соединенных Штатов по этим ситуациям не является одинаковой, подчеркнул Майк Помпео.



По словам Майка Помпео, позиции американских властей по Голанским высотам и Крыму остаются различными, так как речь идет о разных обстоятельствах. Глава Госдепа США подчеркнул, что в Вашингтоне считают невозможным сравнивать эти ситуации.



На тему признания Голанских высот израильскими территориями и вхождения Крымского полуострова в состав РФ американский дипломат заговорил в ходе слушаний подкомитета по государственным, иностранным операциям и смежным программам комитета по ассигнованиям сената США. Видеоматериал с данного мероприятия позже был размещен на официальном портале комитета.



Руководитель американского дипломатического ведомства, в частности, пояснил, что израильская сторона захватила Голаны, когда была вынуждена обороняться от наступления сирийского режима. В тот момент "существовал риск вторжения" в еврейское государство, поэтому власти действовали вынужденно.









Автор: Злата Богатова

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