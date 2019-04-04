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Израильской стороне переданы найденные российскими военными останки Захарии Баумеля


4.4.2019 17:04
Израильской стороне переданы найденные российскими военными останки Захарии БаумеляФото: kommersant.ru

Глава Российской Федерации Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время официальной встречи в Кремле выразили благодарность отечественным военным за помощь и содействие в обнаружении и возвращении на родину останков погибшего тридцать семь лет назад израильского воина.

Помимо судьбы военнослужащего Захарии Баумеля лидеры двух стран говорили о деятельности добровольческих отрядов, члены которых ведут поиски тел погибших воинов и устанавливают затем их личности. По словам Путина, участникам российским поисковых организаций уже удалось поднять останки около 120 тысяч советских бойцов. Установлены имена шести тысяч воинов, ранее объявленных без вести пропавшими, как израильский солдат Захария Баумель.

Останки воина, погибшего в 1982 году, были найдены после соответствующей просьбы Нетаньяху - израильский лидер два года назад обращался к Путину по этому вопросу. В результате российские спецназовцы в ходе выполнения операции в Сирии не только смогли разыскать останки, но и передать их израильской стороне.

Ранее уже были проведены генетические экспертизы, по результатам которых подтверждена личность останков. Похороны Захарии Баумеля состоятся в Израиле в четверг. Среди родственников будет 100-летняя мать военнослужащего.

В среду, 3 апреля, пресс-служба израильской Армии обороны сообщила о возвращении в страну останков Баумеля, погибшего летом 1982 года в бою при Султан-Якубе в Ливане. Сражение, начавшееся после того, как израильское танковое подразделение попало в засаду сирийских войск, стал одним из наиболее кровопролитных в Первой ливанской войне. В результате инцидента были убиты порядка тридцати израильтян, трое числились без вести пропавшими. Теперь неизвестной остается судьба израильских солдат Цви Фельдмана и Иегуды Каца.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 305

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