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Назван минимальный доход, чтобы «свести концы с концами» в России
12:38
Фото: 3rim.info
Как свидетельствуют данные Росстата, на сегодняшний день семье россиян нужно как минимум 58 тысяч рублей, чтобы «свести концы с концами».
Вместе с тем, подавляющее большинство семейств в нашей стране — 79,5% — испытывают трудности даже с покупкой самого необходимого.
Треть российских семей не имеет достаточного количества средств, чтобы приобретать каждому члену семейства по одной паре обуви в сезон. Среди многодетных семей уровень оказался еще выше — 40%.
Судя по данным Росстата, свыше половины (53%) испытывают затруднения, когда речь идет о разного рода незапланированных тратах, в частности, неотложные медицинские услуги или ремонт жилья.
Статистика финансового положения домохозяйств была составлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения, которое Росстат проводил в прошлом году.
Исследование было довольно масштабным — оно охватило 60 тысяч домохозяйств из всех регионов нашей страны.
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