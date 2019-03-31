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В творчестве Наташи Королевой выявили призыв к экстремизму
31.3.2019 17:45
Фото: gazetadaily.ru
По словам певицы, Служба безопасности Украины (СБУ) включила ее песню "Маленькая страна" в число экстремистских материалов.
Наташа Королева рассказала об этом в программе "Международная пилорама", которая выходит на канале НТВ.
Певица заговорила на эту тему, отвечая ведущему - Тигран Кеосаян поинтересовался у Наташи Королевой, почему киевские власти запретили ей въезд в родную страну. Как оказалось, композиция "Маленькая страна", по мнению СБУ, представляет собой призыв к экстремизму. Именно по этой причине ее "категорически нельзя пускать" на территорию Украины, пояснила артистка.
Напомним, о запрете стало известно осенью 2016 года. С тех пор киевские власти лишь раз сделали исключение, когда Наташе Королевой было необходимо прилететь на похороны бабушки.
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