Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии

24.3.2019 20:36

Фото: indymedia.org.nz



Западные партнеры не извлекли опыта из трагедии в Югославии, заявили в постпредстве России при НАТО.



Как подчеркнули в ведомстве, по сей день в регионе сохраняется "конфликтный потенциал", включая вопросы с международным признанием Косова.



На Западе не усвоили урок трагедии в Югославии, развернувшейся двадцать лет назад. Мнение о бомбардировках НАТО в 1999 году и их последствиях выразили российским журналистам сегодня в постоянном представительстве России при НАТО.



24 марта стало трагической датой в современной истории Европы, подчеркнули представители Москвы, ведь в этот день двадцать лет назад "сложнейшие, крайне чувствительные межэтнические и межрелигиозные проблемы в Югославии" попытались решить не "кропотливыми дипломатическими усилиями", а прибегнув к бомбардировкам и ракетным обстрелам.



В результате бездумного применения столь масштабных силовых методов погибли мирные граждане, было разрушено множество важнейших объектов гражданской инфраструктуры, указали в постпредстве. Кроме того, был нанесен удар по территории китайской дипмиссии в Белграде, и это вообще "не поддается объяснению".



24 марта 1999 года началась военная операция "Союзная сила" (Allied Force) Североатлантического альянса. Свои действия против Союзной Республики Югославия, которые были начаты без санкции Совбеза ООН, в руководстве НАТО расценивали как "предотвращение геноцида албанского населения в Косове".



Согласно официальным данным, опубликованным на портале альянса, за 78 дней, которые длилась операция, авиация стран НАТО осуществила 38 тысяч боевых вылетов, в том числе, более 10 тысяч с целью бомбардировок.



Автор: Злата Богатова

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