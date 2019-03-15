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Дерипаска подал иск к Минфину США, потребовав отменить персональные санкции
15.3.2019 21:21
Фото: abc.net.au
Олег Дерипаска подал иск к Минфину Соединенных Штатов в лице главы ведомства Стивена Мнучина, передают СМИ.
Бизнесмен намерен добиться отмены персональных санкций, которые ранее были объявлены в его адрес американским руководством.
В пятницу, 15 марта, исковое заявление было подано в федеральный суд Вашингтона. По мнению Олега Дерипаски, его имя оказалось в санкционном списке совершенно несправедливо и даже незаконно.
Бизнесмен настаивает на том, что стал жертвой политической борьбы в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах.
Как указано в исковом заявлении, собственные потери из-за введенных американским руководством ограничений бизнесмен оценивает в 7,5 миллиарда долларов.
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