Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Татарстане чиновница решила отказаться от подаренного ей Porsche

11:22

Фото: business-online.ru



В Татарстане чиновница решила отказаться от подаренного ей на 8 марта автомобиля Porsche, передают российские СМИ.



Как стало известно, Талия Минуллина попросила столь щедрого поклонника продать машину, а деньги потратить на развитие региона.



Руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана отказалась от дорогостоящей иномарки, подаренной ей на 8 марта поклонником. По данным СМИ, Талия Минуллина обратилась к покупателю автомобиля Porsche с предложением продать спорткар, а вырученные средства потратить на благо республики.



Ранее чиновница сообщила о дорогом подарке, когда беседовала с известным телеведущим Леонидом Якубовичем в Доме правительства Татарстана. В частности, Минуллина сообщила о том, что не не имеет представления, как оформлять машину такого уровня. Кроме того, учитывая, что она очень много работает и постоянно находится в командировках, ей сейчас вообще не требуется личный автомобиль, это "экономически нецелесообразно!", - пояснила Минуллина.



Автор: Злата Богатова

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