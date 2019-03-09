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В Татарстане чиновница решила отказаться от подаренного ей Porsche


11:22
В Татарстане чиновница решила отказаться от подаренного ей PorscheФото: business-online.ru

В Татарстане чиновница решила отказаться от подаренного ей на 8 марта автомобиля Porsche, передают российские СМИ.

Как стало известно, Талия Минуллина попросила столь щедрого поклонника продать машину, а деньги потратить на развитие региона.

Руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана отказалась от дорогостоящей иномарки, подаренной ей на 8 марта поклонником. По данным СМИ, Талия Минуллина обратилась к покупателю автомобиля Porsche с предложением продать спорткар, а вырученные средства потратить на благо республики.

Ранее чиновница сообщила о дорогом подарке, когда беседовала с известным телеведущим Леонидом Якубовичем в Доме правительства Татарстана. В частности, Минуллина сообщила о том, что не не имеет представления, как оформлять машину такого уровня. Кроме того, учитывая, что она очень много работает и постоянно находится в командировках, ей сейчас вообще не требуется личный автомобиль, это "экономически нецелесообразно!", - пояснила Минуллина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 261

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