Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам, где состоится саммит с Трампом

08:33

Фото: crisis.in.ua



Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде во Вьетнам, где пройдет его вторая по счету официальная встреча с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.



Американский президент вылетел на саммит несколькими часами ранее.



Поезд Ким Чен Ына уже прибыл на территорию Вьетнама. Состав остановился на станции Донг-Данг в провинции Лонг-Сон, на расстоянии около 170 км от Ханоя. По данным информационного агентства Yonhap, глава Северной Кореи, покинув поезд, пересел в машину. После чего автомобильный кортеж устремился в Ханой. Предполагается, что в столицу Вьетнама политик сможет прибыть уже через несколько часов.



Второй по счету саммит лидеров КНДР и США запланирован на 27-28 февраля. Американский президент вылетел в Ханой накануне. "Борт номер один" совершил взлет с авиабазы "Эндрюс", которая находится в штате Мэриленд.



Автор: Злата Богатова

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