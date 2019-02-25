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В «Газпроме» прокомментировали уход двух ключевых топ-менеджеров


08:14
В «Газпроме» прокомментировали уход двух ключевых топ-менеджеровФото: rusregister.ru

В «Газпроме» провели самую масштабную за последнее время кадровую перестановку.

Как передают российские СМИ, компанию покидают сразу два ключевых топ-менеджера.

По данным агентсва "Интерфакс", на пенсию проводили руководителя экспортного направления монополии Александра Медведева и замглавы по поставкам газа в Российской Федерации Валерия Голубева.

О перестановках в руководстве "Газпрома" зампред Андрей Круглов сообщил в ходе встречи с инвесторами, которая состоялась в Гонконге. По его словам, к тем сведениям, которые вошли в пресс-релиз, ему нечего добавить - посты покидают двое его коллег - Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев. В обоих случаях речь идет об уходе на пенсию, пояснил Круглов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 417

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