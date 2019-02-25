|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В «Газпроме» прокомментировали уход двух ключевых топ-менеджеров
08:14
Фото: rusregister.ru
В «Газпроме» провели самую масштабную за последнее время кадровую перестановку.
Как передают российские СМИ, компанию покидают сразу два ключевых топ-менеджера.
По данным агентсва "Интерфакс", на пенсию проводили руководителя экспортного направления монополии Александра Медведева и замглавы по поставкам газа в Российской Федерации Валерия Голубева.
О перестановках в руководстве "Газпрома" зампред Андрей Круглов сообщил в ходе встречи с инвесторами, которая состоялась в Гонконге. По его словам, к тем сведениям, которые вошли в пресс-релиз, ему нечего добавить - посты покидают двое его коллег - Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев. В обоих случаях речь идет об уходе на пенсию, пояснил Круглов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|