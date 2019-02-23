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Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Токио


13:41
Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с ТокиоФото: rustrademission.ru

Москва не ведет с Токио переговоры о мирном договоре на японских условиях, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, на данный момент условия для заключения договора, приемлемого для обеих сторон, пока еще не созданы.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Москва не ведет с Токио переговоры о заключении мирного договора на японских условиях. По словам Сергея Лаврова, российское руководство при этом выступает против неких искусственных сроков. О текущей ситуации по этому вопросу руководитель отечественного дипломатического ведомства говорил в интервью иностранным телеканалам, передает РИА Новости.

Лавров также отметил, что необходимо обеспечить реальное "содержание отношений" в различных сферах - политической, экономической. Лишь так удастся найти пути разрешения сложных ситуаций. Наличием "должной атмосферы" здесь не ограничиться, подчеркнул российский министр.

Напомним, в начале февраля японский премьер Синдзо Абэ заявил о том, что мирный договор с Российской Федерации может быть подписан лишь после того, как будут четко определены границы. Политик говорил на эту тему во время слушаний бюджетного комитета Палаты представителей. При этом Абэ отказался отвечать на вопрос, который был задан ему одним из депутатов, о вероятности подписания документа, если российская сторона передаст японской лишь острова Хабомаи и Шикотан.

В сентябре прошлого года глава российского государства Владимир Путин предложил японскому премьеру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Иностранный политик заявил, что считает подобное предложение неприемлемым.

Официальная позиция российских властей состоит в том, что Токио должен признать суверенитет РФ над Южными Курилами, ведь эти земли стали законной частью Советского Союза после Второй мировой войны. Ранее японская сторона уже пошла на серьезную уступку, согласившись взять за основу документ 1956 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 351

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