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В Белграде тысячи человек приняли участие в антиправительственном митинге
13:02
Фото: кадр видео с youtube.com
В столице Сербии состоялся антиправительственный митинг, передает ТАСС.
В шествии приняли участие несколько тысяч человек, которые плакаты: "Наступило волчье время", "Верните пенсии", "Хватит врать!".
Демонстранты собрались у здания философского факультета Белградского университета, где оппозиционеры из движения "Союз за Сербию" организовали сбор подписей под политической программой "Соглашение с народом". Вскоре протестующие направились по улицам, блокируя транспортное сообщение.
Отмечается, что сотрудники полиции, сопровождавшие манифестантов, останавливали автомобильные потоки и освобождали митингующим путь.
Пройдя мимо гостиницы "Москва", колонна демонстрантов добралась до президентского дворца. Там участники акции начали криками и свистом выражать недовольство действиями сербского лидера Александара Вучича. Окончилось шествие возле здания сербского парламента - Народной Скупщины.
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