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Гуайдо готов признать Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии
9.2.2019 10:56
Фото: diariodecaracas.com
В случае смены власти в Каракасе Хуан Гуайдо намеревается восстановить дипломатические отношения с Грузией. Как заявил официальный представитель политика Карлос Альфредо Веккьо, которого в Вашингтоне уже признали временным поверенным в делах Венесуэлы в США, как только будет получен контроль над всей страной, власти признают юрисдикции Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией.
Заявление Карлоса Альфредо Веккьо цитирует МИД Грузии. По словам официального представителя Хуана Гуайдо, он собирается в будущем "открыть отношения с Грузией" Это произойдет сразу после того, как лидер оппозиции, не так давно объявившийся себя и.о. президента Венесуэлы, получит полный контроль над своей страной. Поддержав Тбилиси, они намерены признать его юрисдикцию над Абхазией и Южной Осетией.
Ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, венесуэльский политик назвал противоречащей нормам международного права. Заявление было сделано после того, как Карлос Альфредо Веккьо встретился с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани. Переговоры состоялись в американской столице.
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