Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Токио не стали отвечать на вопрос о том, является ли юг Курил исконными японскими землями

12:20

Фото: zakon.kz



Японские власти собираются воздерживаться от конкретного ответа на вопрос, является ли южная часть Курильских островов исконной территорией страны, передает телевизионный канал NHK. Со ссылкой на официальный документ, утвержденный сегодня кабмином, уточняется, что в Токио не хотят осложнить переговоры с Москвой.



Документ, о котором идет речь, подготовили в ответ на запрос независимого депутата верхней палаты японского парламента Хироюки Кониси. Ранее он выразил интерес к тому, как власти страны воспринимают термин "исконные территории" в отношении островов южной части Курил. В соответствии с действующим законодательством, в кабинете министров должны отреагировать на это обращение в письменном виде.



В официальном разъяснении, текст которого утвердили сегодня во время заседания кабмина, указано, что правительство воздержится от ответа на данный вопрос. Говорить о том, являются ли четыре северных острова (так в Токио называют южную часть Курил) исконными японскими землями, не представляется возможным, ввиду опасений, что это может спровоцировать "препятствия для проведения переговоров с Россией".



Напомним, ранее в Токио уже перестали использовать формулировку "незаконная оккупация" Курил. В частности, от данной фразы отказались участники общенационального съезда по вопросам возвращения "северных территорий" (так японцы именуют Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан).



Официальная позиция Москвы заключается в том, что по итогам Второй мировой войны Южные Курилы стали законной частью Советского Союза, и Токио должен признать российский суверенитет над этими землями. В ноябре 2018 года, когда глава российского государства Владимир Путин провел встречу с японским премьер-министром Синдзо с Абэ в Сингапуре, переговоры смог получить существенный импульс. В Токио пошли на серьезную уступку, согласившись взять за основу документ 1956 года.



Автор: Злата Богатова

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