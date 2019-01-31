Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Дженнифер Энистон готовится стать матерью

31.1.2019 22:23

Фото: politinform.net



Американская актриса Дженнифер Энистон совсем скоро станет матерью.



Как пишет издание Globe, звезда популярного сериала "Друзья" уже оформляет бумаги, связанные с предстоящим усыновлением ребенка.



В публикации утверждается, что в скором времени в доме Дженнифер Энистон может появиться годовалая мексиканская девочка.



На протяжении последних нескольких лет звезда продолжала оказывать помощь двум детским домам в Мексике. Не так давно, сообщили источники в окружении актрисы, она просто "влюбилась" в одну из осиротевших малышек. В результате Дженнифер Энистон решилась на усыновление.



Источник агентства также отметил, что актриса уже давно выражала желание усыновить девочку, чтобы воспитывать ее вместе с Джастином Теру. Но бывший супруг звезды ограничивался отговорками, всегда находя причины, по которым пара не могла взять в свой дом малыша.



Совсем скоро Дженнифер Энистон отметит свой юбилей. Актрисе, прославившейся после роли Рейчел Грин в телевизионном сериале "Друзья", 11 февраля исполняется пятьдесят лет.



Автор: Злата Богатова

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