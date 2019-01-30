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СМИ: Мэр Риги не покидал дом после обыска сотрудниками антикоррупционного бюро
30.1.2019 17:19
Фото: nozare.info
Мэр Риги Нил Ушаков не покинул дом после обыска сотрудниками антикоррупционного бюро, передает агентство BNS.
По словам самого градоначальника, прокомментировавшего последние события, ему не присвоен какой-либо статус в рамках дела.
Ранее стало известно об обыске, который проводили в доме мэра Риги представители Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии. Они покинули жилище Нила Ушакова примерно в 14:30 по местному времени (15:30 по Москве). Градоначальника латвийской столицы в тот момент с ними не было.
Уточняется, что шесть человек, покидавшие дом Ушакова, выносили документы в нескольких пластиковых пакетах. От каких-либо комментариев по поводу происходящего они отказались.
Позже с заявлением выступил сам председатель Рижской думы. Подтвердив, что в его доме и на работе действительно прошел обыск, Ушаков подчеркнул, что не совершал никаких уголовно наказуемых деяний. В связи с этим он не собирается покидать свой пост. Супруга мэра Ивета Страутиня-Ушакова, возглавляющая его бюро, отметила, что в решении о проведении обыска фигурировало лишь имя ее мужа.
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