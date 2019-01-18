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Женская сеть myJulia.ru
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Рианна собирается судиться со своим отцом
18.1.2019 19:54
Фото: livejournal.com
Известная американская певица барбадосского происхождения решила подать в суд на собственного отца, передают зарубежные СМИ.
По мнению Рианны, Рональд Фенти пользуется репутацией ее бренда, чтобы продвигать свой бизнес.
В прошлом певица создала косметическую компанию Fenty Beauty, а не так давно и ее отец решил стать во главе собственной фирмы - он основал агентство Fenty Entertainment, которое занимается поиском талантов. Названия брендов включают одну и ту же фамилию - Фенти. Как убеждена Рианна, именно благодаря ей эта фамилия стала знаменитой, а отец лишь пользуется известностью в собственных целях.
По данным источников, близких к певице, отец Рианны постоянно пытается заработать на ее достижениях и выдает себя за официального представителя дочери. Устав это терпеть, звезда решила не только добиться запрета для отца использовать их общую фамилию в названии его бренда, но и получить деньги в качестве компенсации за нанесенный ей моральный ущерб.
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