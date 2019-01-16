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Эрдоган: в Манбидже погибли 27 человек, в том числе, пятеро американцев
16.1.2019 20:41
Фото: vk.me
Двадцать семь человек погибли результате теракта в сирийском Манбидже, заявил президент Турции.
По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, в числе жертв - пять американских военнослужащих, передает ТАСС.
Выступив на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой Колиндой Грабар-Китарович, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что жертвами инцидента стали двадцать семь человек. Среди погибших в результате взрыва в Манбидже - пятеро американских военных.
Как подчеркнул турецкий лидер, террористы, осуществив атаку в Манбидже, вероятно, намеревались оказать влияние на решение Соединенных Штатов о выводе войск из Сирии.
Глава Турции также отметил, что Анкара будет продолжать борьбу с "Исламским государством" (ИГ, деятельность этой террористической организации в РФ официально).
ЧП случилось рядом с рестораном, где в тот момент могли быть по меньшей мере пятнадцать военнослужащих США. Ранее в ряде источников появились сообщения о том, что жертвами мощного взрыва стали не менее пятнадцать человек, однако количество американских военных, которые могли погибнуть, не уточнялось.
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