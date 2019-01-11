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SDF задержали в Сирии двух боевиков с российскими паспортами
13:00
Фото: mosmonitor.ru
В Сирии задержана группа боевиков, среди которых якобы оказались российские граждане.
Информация поступила от представителей арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), которые действуют в восточных областях страны, отмечает РИА Новости.
Группа боевиков "Исламского государства" (ИГ, в России деятельность этой экстремистской группировки официально запрещена) намеревалась осуществить атаки в Ракке. Отчитавшись о результатах проведенной спецоперации, представители SDF отметили, что боевики уже успели создать в городе ряд террористических ячеек.
Начиная с сентября прошлого года подразделения SDF осуществляют антитеррористическую операцию против ИГ в последнем форпосте боевиков, который находится в окрестностях города Хаджин. Силы международной коалиции по этому населенному пункту неоднократно наносили удары с воздуха под предлогом помощи SDF.
По данным сирийской прессы, во время бомбардировок, которым подвергаются Хаджин и расположенные рядом с ним селения в провинции Дейр-эз-Зор, коалиция использовала запрещенный белый фосфор.
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