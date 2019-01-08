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В Госдуме подвергли критике провокационные высказывания экс-главы ЦРУ о Путине


14:33
В Госдуме подвергли критике провокационные высказывания экс-главы ЦРУ о ПутинеФото: livejournal.com

В Госдуме прокомментировали недавние высказывания бывшего руководителя ЦРУ о главе российского государства.

Как подчеркнул глава комитета по обороне Владимир Шаманов, такие реплики можно расценивать как "словесную провокацию".

За словами бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса в действительности ничего не стоит, убежден депутат. При этом Владимир Шаманов напомнил о росте числа различных военных учений, включая маневры в в Норвегии.

Депутат также подчеркнул, что российские власти не будут "бессловесно созерцать" действия иностранных военных, которые устраивают "кувыркания" у границ. Кроме того, РФ располагает всеми средствами для того, чтобы продемонстрировать, что с Москвой не стоит говорить "просто так с кондачка".

Ранее бывший руководитель ЦРУ заявил о том, что Владимир Путин - "большой подарок" для Североатлантического альянса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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