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Видео: Во время визита в Петербург Путин успокоил расплакавшуюся девочку


14:44
Видео: Во время визита в Петербург Путин успокоил расплакавшуюся девочкуФото: кадр видео с youtube.com

Глава российского государства во время визита в Северную столицу успокоил девочку, которая очень расстроилась из-за того, что не успела сфотографироваться с президентом.

Владимир Путин вышел из машины и попозировал с ребенком.

Как стало известно, во время визита в Санкт-Петербург, когда Владимир Путин уже покидал Петропавловскую крепость, около его машины собрались жители и гости Северной столицы. Судя по видео, которое появилось на портале президента РФ, одна из находившихся там маленьких петербурженок расплакалась. Ребенок очень огорчился из-за того, что не удалось сделать фото с главой государства.

Владимир Путин уже сел в свой автомобиль, когда девочка расплакалась. Услышав, как расстроился ребенок, глава государства вышел из машины. Подойдя к девочке, президент успокоил ее и попозировал для фото. На кадрах запечатлена, вероятно, мама ребенка, которая благодарит Путина и фотографирует его с девочкой. После этого глава РФ вернулся в машину и направился на другие мероприятия, запланированные в Петербурге.

Напомним, Владимир Путин, прибывший в Северную столицу в ночь на 7 января, сначала отправился в Спасо-Преображенский собор, где проходило рождественское богослужение. В полдень президент выстрелил из пушки Петропавловской крепости, после чего посетил организованные там праздничные народные гуляния. Посмотрев на экспонаты фестиваля ледяной скульптуры "Путешествие вокруг света", глава государства фотографировался с детьми.
 



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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