Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади

29.12.2018 23:18

Фото: glanacion.com



На Красной площади со счетом 14:10 окончился товарищеский хоккейный матч с участием главы РФ Владимира Путина.



Победа досталась команде, в составе которой на лед выходил глава российского государства, передает ТАСС.



В составе команды, одержавшей победу, также сыграл глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу. В результате товарищеский матч, проходивший на Красной площади, окончился со счетом 14:10.



По словам российского президента, ранее он предлагал остаться на эту игру "Ночной лиги" белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Однако глава соседнего государства, посетивший Москву с официальным визитом, выразил необходимость возвратиться в Минск, где у него "много вопросов, дел текущих". Договорившись сыграть в будущем, президенты условились увидеться и совместно покататься на лыжах, отметил Путин.



Отмечается, что состав команд, вышедших на лед во время очередного матча "Ночной лиги", был традиционным. В одном звене с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу выступили такие известные спортсмены как Вячеслав Фетисов, Павел Буре и Алексей Касатонов.



Впервые игра "Ночной хоккейной лиги" состоялась еще семь лет назад, после того, как Владимир Путин провел встречу с легендами отечественного спорта в конце 2011 года. Основной целью Лиги, которая получила громкую аббревиатуру НХЛ, является популяризация активных видов спорта среди взрослых россиян. Не так давно выйти на лед и сыграть в хоккей вместо того, чтобы сидеть перед экранами телевизоров, предлагается и представительницам слабого пола.



На сегодняшний день в Ночной хоккейной лиге насчитывается несколько дивизионов, в том числе, женские команды, которые также активно принимают участие в матчах.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 205

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.12.2018 21:53 Порошенко вдвое расширил зону морского контроля Украины

Порошенко вдвое расширил зону морского контроля Украины 29.12.2018 16:01 В Москве ответили на призыв Меркель и Макрона отпустить украинских моряков

В Москве ответили на призыв Меркель и Макрона отпустить украинских моряков 29.12.2018 12:22 В Сети вновь высмеяли наряд Меланьи Трамп, появившейся «без штанов»

В Сети вновь высмеяли наряд Меланьи Трамп, появившейся «без штанов» 28.12.2018 12:45 Армия Сирии вошла в Манбидж

Армия Сирии вошла в Манбидж 28.12.2018 10:08 В Крыму завершено создание заграждения на границе с Украиной