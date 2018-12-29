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Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади


29.12.2018 23:18
Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площадиФото: glanacion.com

На Красной площади со счетом 14:10 окончился товарищеский хоккейный матч с участием главы РФ Владимира Путина.

Победа досталась команде, в составе которой на лед выходил глава российского государства, передает ТАСС.

В составе команды, одержавшей победу, также сыграл глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу. В результате товарищеский матч, проходивший на Красной площади, окончился со счетом 14:10.

По словам российского президента, ранее он предлагал остаться на эту игру "Ночной лиги" белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Однако глава соседнего государства, посетивший Москву с официальным визитом, выразил необходимость возвратиться в Минск, где у него "много вопросов, дел текущих". Договорившись сыграть в будущем, президенты условились увидеться и совместно покататься на лыжах, отметил Путин.

Отмечается, что состав команд, вышедших на лед во время очередного матча "Ночной лиги", был традиционным. В одном звене с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу выступили такие известные спортсмены как Вячеслав Фетисов, Павел Буре и Алексей Касатонов.

Впервые игра "Ночной хоккейной лиги" состоялась еще семь лет назад, после того, как Владимир Путин провел встречу с легендами отечественного спорта в конце 2011 года. Основной целью Лиги, которая получила громкую аббревиатуру НХЛ, является популяризация активных видов спорта среди взрослых россиян. Не так давно выйти на лед и сыграть в хоккей вместо того, чтобы сидеть перед экранами телевизоров, предлагается и представительницам слабого пола.

На сегодняшний день в Ночной хоккейной лиге насчитывается несколько дивизионов, в том числе, женские команды, которые также активно принимают участие в матчах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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