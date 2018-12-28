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Кевина Спейси вновь обвиняют в домогательствах
14:19
Фото: vse42.ru
В Соединенных Штатах предъявлены обвинения в непристойном поведении известному американскому актеру Кевину Спейси.
Как передает канал Sky News, в 2016 году от действий звезды мог пострадать 18-летний юноша.
Судебные слушания по делу об инциденте, который произошел в одном из ресторанов Нантакета (штат Массачусетс), состоятся уже 7 января. Представители артиста пока воздерживаются от каких-либо комментариев, как и сам 59-летний Кевин Спейси.
По данным американских СМИ, мать пострадавшего юноши утверждает, что в 2016 году обладатель двух премий "Оскар" покупал ее сыну выпивку "одну за другой". Затем Спейси начал приставать к юноше прямо в общественном месте. Мать подчеркивает, что ее сын после случившегося испытывал страх и смущение, которые помешали ему сразу заявить о домогательствах со стороны звезды.
Напомним, в прошлом имя Спейси уже упоминалось в связи с сексуальными домогательствами. На фоне звучавших в его адрес обвинений актер даже совершил каминг-аут осенью прошлого года. Это вызвало шквал критики со стороны представителей ЛГБТ-сообщества, которые обвинили звезду в желании уйти от ответственности.
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