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В Крыму завершено создание заграждения на границе с Украиной
10:08
Фото: argumentiru.com
На территории Крыма завершены работы по сооружения заграждения на границе с Украиной, передает РИА Новости.
Как отметили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ, в эксплуатацию уже введен комплекс охранной сигнализации.
По словам представителей ведомства, на севере полуострова окончились мероприятия по созданию заграждения на границе РФ и Украины. Уточняется, что строительство заграждения было обусловлено необходимостью реагировать на возможные попытки прорыва в Крым украинских диверсантов.
В ФСБ также отметили, что возведенное на полуострове заграждение, протяженность которого превышает шестьдесят километров, призвано пресечь контрабанду вооружения, топлива, спиртного и наркотических веществ.
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