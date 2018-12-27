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СМИ: Трамп избежал службы во Вьетнаме благодаря фальшивому диагнозу
27.12.2018 13:18
Фото: christian-dogma.com
Американский лидер Дональд Трамп в молодые годы вполне мог отправиться служить во Вьетнам, но связи отца-бизнесмена помогли ему этого избежать. Соответствующая статья появилась на портале The New York Times. Газета ссылается на дочерей доктора-ортопеда Ларри Браунстайна, который якобы мог поставить будущему президенту Соединенных Штатов фальшивый диагноз, даже не осматривая пациента.
Как утверждается в материале, Дональд Трамп в молодые годы вполне мог попасть во Вьетнам, однако смог избежать призыва. Будущий американский президент в 60-е годы прошлого века не попал в армию лишь из-за связей собственного отца, который был знаком с врачом-ортопедом. Бизнесмен обратился к медику с просьбой поставить сыну фальшивый диагноз.
Дочери ортопеда Ларри Браунстайна, практиковавшего в Нью-Йорке и умершего в 2007 году, сообщили, что в прошлом им довольно часто приходилось слышать от отца рассказы о некой услуге для Фреда Трампа. Женщины отмечают, что их отец якобы поставил сыну строительного магната ненастоящий диагноз. В тот период достаточно было подтвердить документально костные наросты на ногах - такая медицинская справка обеспечивала освобождение от военной службы.
В публикации NYT отмечается, что костные наросты у Трампа были обнаружены в 1968 году - в самый разгар боевых действий на территории Вьетнама. До того сыну бизнесмена четыре раза предоставляли отсрочку из-за учебы.
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