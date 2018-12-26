|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ВСУ взяли под контроль две трети «серой зоны» в Донбассе
08:55
Фото: кадр видео с youtube.com
Украинские военные сумели занять в Донбассе две трети "серой зоны", границы которой ранее были установлены в соответствии с Минскими соглашениями. Несмотря на условия, запрещающие вводить войска в населенные пункты этой зоны, киевские власти сделали очередное громкое заявление.
Ввод войск на территорию так называемой "серой" зоны, в соответствии с Минскими соглашениями можно расценивать как нарушение международных договоренностей. Несмотря на это, киевские власти объявили о том, что ВСУ смогли занять на сегодняшний день около двух третей зоны.
Как отметил советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков, под контролем силовиков сейчас находится более половины зоны безопасности. С таким утверждением он выступил в эфире ток-шоу "Ситуация", которое выходит на украинском телевизионном канале "Прямой". По словам Бирюкова, речь идет от того состояния, в котором украинские военные начали операцию весной 2014 года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|