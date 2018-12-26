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ВСУ взяли под контроль две трети «серой зоны» в Донбассе


08:55
ВСУ взяли под контроль две трети «серой зоны» в ДонбассеФото: кадр видео с youtube.com

Украинские военные сумели занять в Донбассе две трети "серой зоны", границы которой ранее были установлены в соответствии с Минскими соглашениями. Несмотря на условия, запрещающие вводить войска в населенные пункты этой зоны, киевские власти сделали очередное громкое заявление.

Ввод войск на территорию так называемой "серой" зоны, в соответствии с Минскими соглашениями можно расценивать как нарушение международных договоренностей. Несмотря на это, киевские власти объявили о том, что ВСУ смогли занять на сегодняшний день около двух третей зоны.

Как отметил советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков, под контролем силовиков сейчас находится более половины зоны безопасности. С таким утверждением он выступил в эфире ток-шоу "Ситуация", которое выходит на украинском телевизионном канале "Прямой". По словам Бирюкова, речь идет от того состояния, в котором украинские военные начали операцию весной 2014 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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