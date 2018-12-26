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Times: Киев закрывает глаза на связи с ИГ воюющих в Донбассе боевиков
26.12.2018 22:54
Фото: volynnews.com
В Донбассе на стороне Киева воюют боевики, которые в прошлом проходили подготовку в лагерях террористов, сообщает газета The Times.
В материале подчеркивается, что украинские власти продолжают закрывать на это глаза.
Как указано в статье, члены чеченского батальона им. шейха Мансура, который сейчас воет в Донбассе на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), не скрывают, что проходили подготовку под руководством инструкторов "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки в России официально запрещена). Подготовка проводилась на территории Ирака и Сирии, где экстремисты создавали специальные тренировочные лагеря отмечают авторы материала.
По данным газеты, о сотрудничестве с экстремистами некоторые боевики батальона охотно рассказывают сами. Они признаются, что оттачивали боевые навыки в лагерях игиловцев.
В прошлом киевские власти уже не раз подвергались критике за то, что продолжают закрывать глаза на присутствие в Донбассе этого батальона, который не входит официально в состав ВСУ, но воюет с ополченцами.
Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обвинил киевские власти в использовании неонацистов в собственных интересах, что чревато формированием неонацистского союза на территории Европы. По словам Патрушева, украинское руководство, как и Вашингтон, использует ультраправых и неонацистов, начиная с 2014 года, когда Соединенные Штаты поддержали насильственную смену власти на Украине. К настоящему времени нацистская символика наряду с русофобскими идеями и риторикой этнического превосходства уже являются неотъемлемым элементом политики Киева.
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