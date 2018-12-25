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В Сирии при атаке израильских ВВС ранены трое военных


11:08
В Сирии при атаке израильских ВВС ранены трое военныхФото: cont.ws

В Сирии трое военнослужащих получили ранения в результате ракетной атаки Израиля.

Как сообщает государственное информационное агентство SANA, при ударе был поврежден склад с боеприпасами.

Со ссылкой на военный источник отмечается, что ракетная атака была успешно отражена с помощью комплексов С-300. В результате инцидента ранения получили трое сирийских военных. Конкретные населенные пункты, которые подверглись атаке со стороны Израиля, пока не называются. Известно лишь, что ракеты были выпущены по целям близ сирийской столицы - Дамаска.

По данным портала An Nashra, израильтяне атаковали пригороды Дамаска на юге и западе столицы. Восемь ракет были обезврежены сирийскими средствами ПВО. Кроме того, противник применял беспилотные летательные аппараты.

Отмечается также, что незадолго до атаки, предпринятой Израилем минувшей ночью, военные еврейского государства имитировали налеты на территории Ливана - самолеты были замечены, в частности, над долиной Бекаа и южными районами страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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