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В Киеве беспокоятся из-за возможной утраты документов об «украинском Крыме»
11:44
Фото: blogspot.com
В Киеве испытывают опасения в связи с возможной утратой документов, которые касаются "принадлежности" Крыма Украине.
Соответствующее заявление сделал экс-начальник Службы внешней разведки страны Николай Маломуж.
Как считает Николай Маломуж, киевским властям стоило бы прибегнуть к частичной денонсации соглашения о дружбе с РФ, оставив "выгодные для себя" положения. По мнению бывшего главы Службы внешней разведки, сейчас российская сторона якобы получила повод заявить об отсутствии документов, которые подтверждают "принадлежность" полуострова Украине.
Отреагировав на заявления, сделанные в Киеве, в Госдуме указали на попытки украинского руководства вести политические игры против Крыма при поддержке Брюсселя и Вашингтона. Как полагают эксперты, истинной целью такого рода реплик является лишь самопиар, учитывая приближающиеся на Украине выборы.
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