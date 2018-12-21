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ВМС Ирана совершили ракетный запуск около американского авианосца


07:33
ВМС Ирана совершили ракетный запуск около американского авианосцаФото: qafqaz.ir

Иранские ВМС осуществили ракетный запуск неподалеку от авианосца USS John C. Stennis ВМС США и сопровождающей его группы кораблей, передает Associated Press. К авианосной группе американских ВМС в общей сложности были направлены порядка тридцати кораблей Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских войск).

Иранские корабли с довольно близкого расстояния отслеживали проход американского атомного авианосца John C. Stennis, вошедшим в акваторию Персидского залива, и передвижениями "его ударной группы". Вскоре в сторону корабля ВМС США, но на безопасном отдалении, был демонстративно осуществлен запуск ряда ракет, сообщает агентство, цитируя собственные информированные источники.

Кроме того, с одного из иранских кораблей взлетел беспилотный аппарат, который начал дистанционно вести съемку судов американских ВМС. Вели фото- и видеосъемку и люди, которые находились на бортах иранских кораблей.

Ранее стало известно о появлении в Персидском заливе группы кораблей ВМС Соединенных Штатов, которую возглавил атомный авианосец John C. Stennis. Предполагается, что корабль в течение ближайших двух месяцев будет дислоцироваться в Ближневосточном регионе. Преимущественно авианосец будет совершать маневры в акватории Персидского залива.

Автор: Злата Богатова

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