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ВМС Ирана совершили ракетный запуск около американского авианосца
07:33
Фото: qafqaz.ir
Иранские ВМС осуществили ракетный запуск неподалеку от авианосца USS John C. Stennis ВМС США и сопровождающей его группы кораблей, передает Associated Press. К авианосной группе американских ВМС в общей сложности были направлены порядка тридцати кораблей Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских войск).
Иранские корабли с довольно близкого расстояния отслеживали проход американского атомного авианосца John C. Stennis, вошедшим в акваторию Персидского залива, и передвижениями "его ударной группы". Вскоре в сторону корабля ВМС США, но на безопасном отдалении, был демонстративно осуществлен запуск ряда ракет, сообщает агентство, цитируя собственные информированные источники.
Кроме того, с одного из иранских кораблей взлетел беспилотный аппарат, который начал дистанционно вести съемку судов американских ВМС. Вели фото- и видеосъемку и люди, которые находились на бортах иранских кораблей.
Ранее стало известно о появлении в Персидском заливе группы кораблей ВМС Соединенных Штатов, которую возглавил атомный авианосец John C. Stennis. Предполагается, что корабль в течение ближайших двух месяцев будет дислоцироваться в Ближневосточном регионе. Преимущественно авианосец будет совершать маневры в акватории Персидского залива.
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