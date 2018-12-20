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Путин подписал пять указов о помиловании
20.12.2018 22:19
Фото: e-news.su
Глава российского государства Владимир Путин помиловал пять осужденных граждан РФ.
Как указано на портале правовой информации, где уже были размещены соответствующие документы, речь идет об Александре Артюхе, Викторе Свободине, Борисе Небрееве и Олеге Тараненко.
Артюх, Небреев, Свободин и Тараненко освобождаются от дальнейшего отбывания наказания и в скором времени должны выйти на свободу. Пятой помилованной стала Татьяна Стокласко, у которой, в соответствии с президентским указом, будет снята судимость.
Отмечается, что глава государства принимал решение о помиловании, исходя из принципов гуманности. В законную силу подписанные Путиным указы вступят через десять дней с момента публикации.
По данным российских СМИ, Борис Небреев в прошлом возглавлял центр планерного спорта в Крыму. В минувшем январе его признали виновным по делу об авиакатастрофе, которая три года назад произошла под Коктебелем. Жертвами ЧП стали тогда четыре человека. Небреева приговорили к четырем годам заключения.
Александр Артюх отбывал наказание с 2011 года, когда его осудили на одиннадцать лет лишения свободы. Мужчину, пытавшегося разнять участников пьяной драки, обвиняли в убийстве одного из них. Разбирательство и судебные слушания вызвали обширный общественный резонанс. По данным наблюдателей, правоохранительные органы допускали множество нарушений.
Виктора Свободина в прошлом году осудили на три года, признав виновным в смертельном ДТП.
Судебные слушания по делу Татьяны Стокласко завершились в 2016 году, когда ее признали виновной в нападение с ножом. За преступление, совершенное из-за неприязненных отношений, ее отправили в колонию на три года.
Сведений об Олеге Тараненко в открытых источниках на текущий момент не имеется, за исключением того, что он был осужден в 2016 году Еланским райсудом Волгоградской области.
В этом году данные указы президента РФ о помиловании стали первыми. Напомним, в 2017 году согласно решению Путина были освобождены четверо осужденных.
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