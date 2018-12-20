Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин подписал пять указов о помиловании

20.12.2018 22:19

Фото: e-news.su



Глава российского государства Владимир Путин помиловал пять осужденных граждан РФ.



Как указано на портале правовой информации, где уже были размещены соответствующие документы, речь идет об Александре Артюхе, Викторе Свободине , Борисе Небрееве и Олеге Тараненко .



Артюх, Небреев , Свободин и Тараненко освобождаются от дальнейшего отбывания наказания и в скором времени должны выйти на свободу. Пятой помилованной стала Татьяна Стокласко , у которой, в соответствии с президентским указом, будет снята судимость.



Отмечается, что глава государства принимал решение о помиловании, исходя из принципов гуманности. В законную силу подписанные Путиным указы вступят через десять дней с момента публикации.



По данным российских СМИ, Борис Небреев в прошлом возглавлял центр планерного спорта в Крыму. В минувшем январе его признали виновным по делу об авиакатастрофе, которая три года назад произошла под Коктебелем. Жертвами ЧП стали тогда четыре человека. Небреева приговорили к четырем годам заключения.



Александр Артюх отбывал наказание с 2011 года, когда его осудили на одиннадцать лет лишения свободы. Мужчину, пытавшегося разнять участников пьяной драки, обвиняли в убийстве одного из них. Разбирательство и судебные слушания вызвали обширный общественный резонанс. По данным наблюдателей, правоохранительные органы допускали множество нарушений.



Виктора Свободина в прошлом году осудили на три года, признав виновным в смертельном ДТП.



Судебные слушания по делу Татьяны Стокласко завершились в 2016 году, когда ее признали виновной в нападение с ножом. За преступление, совершенное из-за неприязненных отношений, ее отправили в колонию на три года.



Сведений об Олеге Тараненко в открытых источниках на текущий момент не имеется, за исключением того, что он был осужден в 2016 году Еланским райсудом Волгоградской области.



В этом году данные указы президента РФ о помиловании стали первыми. Напомним, в 2017 году согласно решению Путина были освобождены четверо осужденных.



Автор: Злата Богатова

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