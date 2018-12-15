ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петропавловской крепости открылась выставка старинных новогодних подарков
В Петропавловской крепости открылась выставка старинных новогодних подарков
Видео: Жан-Клод Юнкер вновь привлек к себе внимание странным поведением
Видео: Жан-Клод Юнкер вновь привлек к себе внимание странным поведением
В Туле совершено двойное убийство
В Туле совершено двойное убийство
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Анкаре сообщили о планах Трампа вывести войска из СирииВ Анкаре сообщили о планах Трампа вывести войска из Сирии
На трассе в Подмосковье полицейскому оторвало кисти рукНа трассе в Подмосковье полицейскому оторвало кисти рук
В центре Киева тысячи людей ожидают итогов «объединительного собора»В центре Киева тысячи людей ожидают итогов «объединительного собора»
СМИ сообщают о захвате Спасо-Преображенского собора в ВинницеСМИ сообщают о захвате Спасо-Преображенского собора в Виннице
На Кубани освобождены заложники, которых удерживал пьяный рецидивист с ружьемНа Кубани освобождены заложники, которых удерживал пьяный рецидивист с ружьем

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уровень игры. 14 глава. Адвокаты и прокурорыУровень игры. 14 глава. Адвокаты и прокуроры
Уровень игры. 13 глава. ПокушениеУровень игры. 13 глава. Покушение
Уровень игры. 12 глава. Следствие и последствияУровень игры. 12 глава. Следствие и последствия
Уровень игры. 11 глава. Маменькин сынокУровень игры. 11 глава. Маменькин сынок
Уровень игры. 10 глава. ПолицияУровень игры. 10 глава. Полиция

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Анкаре сообщили о планах Трампа вывести войска из Сирии


15:08
В Анкаре сообщили о планах Трампа вывести войска из СирииФото: mail.ru

В Вашингтоне задумались о выводе войск с территории Сирии, заявил глава МИД Турции.

Ранее спецпредставитель госсекретаря США по САР Джеймс Джеффри сообщил о том, что вывод американских войск из страны может спровоцировать возвращение боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки признана террористической и официально запрещена в РФ).

Как заявил руководитель внешнеполитического министерства Турции Мевлют Чавушоглу, власти Соединенных Штатов сейчас рассматривают вероятный вывод своих войск из Сирии, передает издание Turkiye. По словам иностранного дипломата, соответствующими планами американский президент Дональд Трамп ранее поделился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Газета пока не приводит никаких уточняющих сведений.

Стоит отметить, что не так давно на тему вывода американских войск из САР высказывался специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. В конце минувшего ноября, он, в частности, говорил о том, что такие действия в Вашингтоне пока считают преждевременными. По мнению американских властей, в таком случае в Сирию могут вернуться экстремисты, а также возникнет угроза для целого ряда других стран, включая Израиль и Турцию.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма
Актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук умер в 27 летАктер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук умер в 27 лет
На Камчатке выясняют обстоятельства гибели беременной многодетной материНа Камчатке выясняют обстоятельства гибели беременной многодетной матери
До 12 человек возросло число погибших в результате теракта под КабуломДо 12 человек возросло число погибших в результате теракта под Кабулом
ЦУП: Российским космонавтам предстоит провести за бортом МКС более шести часовЦУП: Российским космонавтам предстоит провести за бортом МКС более шести часов

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 804


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru