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В Анкаре сообщили о планах Трампа вывести войска из Сирии
15:08
Фото: mail.ru
В Вашингтоне задумались о выводе войск с территории Сирии, заявил глава МИД Турции.
Ранее спецпредставитель госсекретаря США по САР Джеймс Джеффри сообщил о том, что вывод американских войск из страны может спровоцировать возвращение боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки признана террористической и официально запрещена в РФ).
Как заявил руководитель внешнеполитического министерства Турции Мевлют Чавушоглу, власти Соединенных Штатов сейчас рассматривают вероятный вывод своих войск из Сирии, передает издание Turkiye. По словам иностранного дипломата, соответствующими планами американский президент Дональд Трамп ранее поделился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Газета пока не приводит никаких уточняющих сведений.
Стоит отметить, что не так давно на тему вывода американских войск из САР высказывался специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. В конце минувшего ноября, он, в частности, говорил о том, что такие действия в Вашингтоне пока считают преждевременными. По мнению американских властей, в таком случае в Сирию могут вернуться экстремисты, а также возникнет угроза для целого ряда других стран, включая Израиль и Турцию.
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