Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дженнифер Лоуренс отреагировала на слухи о ее сексуальной связи с Харви Вайнштейном

10:42

Фото: hellomagazine.com



Актриса Дженнифер Лоуренс решительно опровергла информацию о сексуальных отношениях с Харви Вайнштейном, передают американские СМИ.



Звезда сделала заявление практически сразу после того, как ее имя оказалось втянуто в скандальную историю, связанную с продюсером.



Несколько дней назад в адрес Харви Вайнштейна вновь были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Как заявила актриса, пожелавшая не называть свое имя и сделавшая заявление под псевдонимом Джейн Доу, она неоднократно становилась объектом нападок со стороны американского кинопродюсера.



По словам Доу, в в 2014 году в Нью-Йорке она была приглашена Вайнштейном для обсуждения роли в "Академии вампиров". Однако до решения рабочих вопросов собеседники дойти не смогли - продюсер практически сразу начал домогаться гостьи. При этом он якобы прихвастнул, что "переспал с Дженнифер Лоуренс", вскоре после чего она стала лауреатом премии "Оскар".



Дженнифер Лоуренс на публикацию с упоминанием ее имени отреагировала незамедлительно. По словам звезды, он очень переживает за "всех тех женщин, которые стали жертвами Харви Вайнштейна". Однако ее с ним никогда ничего не связывало, помимо профессиональных отношений. Используя ее имя, Вайнштейн в очередной раз демонстрировал лживую и хищническую тактику, к которой прибегал, когда соблазнял "бесчисленное количество женщин", подчеркнула киноартистка.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 261

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.12.2018 18:21 Разочарованная решением об опеке Джоли собирается отомстить Питту

Разочарованная решением об опеке Джоли собирается отомстить Питту 12.12.2018 07:33 Ди Каприо лишился «Оскара»

Ди Каприо лишился «Оскара» 11.12.2018 10:58 На свадьбу детей богатейших людей Индии пригласили Бейонсе и Хиллари Клинтон

На свадьбу детей богатейших людей Индии пригласили Бейонсе и Хиллари Клинтон 10.12.2018 12:02 Названа причина отмены концертов Александра Серова

Названа причина отмены концертов Александра Серова 7.12.2018 17:53 Кевин Харт отказался быть ведущим церемонии «Оскар-2019»