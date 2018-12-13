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Дженнифер Лоуренс отреагировала на слухи о ее сексуальной связи с Харви Вайнштейном
10:42
Фото: hellomagazine.com
Актриса Дженнифер Лоуренс решительно опровергла информацию о сексуальных отношениях с Харви Вайнштейном, передают американские СМИ.
Звезда сделала заявление практически сразу после того, как ее имя оказалось втянуто в скандальную историю, связанную с продюсером.
Несколько дней назад в адрес Харви Вайнштейна вновь были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Как заявила актриса, пожелавшая не называть свое имя и сделавшая заявление под псевдонимом Джейн Доу, она неоднократно становилась объектом нападок со стороны американского кинопродюсера.
По словам Доу, в в 2014 году в Нью-Йорке она была приглашена Вайнштейном для обсуждения роли в "Академии вампиров". Однако до решения рабочих вопросов собеседники дойти не смогли - продюсер практически сразу начал домогаться гостьи. При этом он якобы прихвастнул, что "переспал с Дженнифер Лоуренс", вскоре после чего она стала лауреатом премии "Оскар".
Дженнифер Лоуренс на публикацию с упоминанием ее имени отреагировала незамедлительно. По словам звезды, он очень переживает за "всех тех женщин, которые стали жертвами Харви Вайнштейна". Однако ее с ним никогда ничего не связывало, помимо профессиональных отношений. Используя ее имя, Вайнштейн в очередной раз демонстрировал лживую и хищническую тактику, к которой прибегал, когда соблазнял "бесчисленное количество женщин", подчеркнула киноартистка.
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