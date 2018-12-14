Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко: Россия хочет поглотить Белоруссию

14.12.2018 19:26

Фото: vk.me



Под предлогом "глубокой интеграции" Москва намеревается инкорпорировать Беларусь в состав России, заявил Александр Лукашенко.



Белорусский лидер поделился своим мнением по этому вопросу в ходе пресс-конференции в Минске.



Выступая перед российскими журналистами, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в Москве, по его мнению, хотят разрушить его страну, чтобы она вошла в состав РФ. По словам белорусского лидера, ему понятны все "эти намеки", касающиеся получения нефти. Лукашенко отметил, что когда в Москве заговаривают об инкорпорации, в действительности речь идет о том, чтобы ряд территорий Белоруссии "вошли в состав Российской Федерации".



Накануне в Бресте состоялось заседание союзного Совмина Белоруссии и России с участием Дмитрия Медведева. Как заявил премьер-министр РФ, в Москве готовы углублять интеграцию с соседним государством вплоть до формирования общего эмиссионного центра, суда и других структур.



Напомним, минувшим летом белорусский лидер с недовольством высказался о традициях празднования Победы в Великой Отечественной войне в России. По словам Александра Лукашенко, в последнее время Москва якобы предпринимает попытки "приватизировать" Победу. При этом белорусский лидер прокомментировал и реплики о том, что в его стране занимаются историческим сепаратизмом.



Автор: Злата Богатова

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