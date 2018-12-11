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Ди Каприо лишился «Оскара»
07:33
Фото: 13oarding.ru
Известному киноактеру Леонардо Ди Каприо пришлось расстаться со статуэткой "Оскар". Речь идет о награде, которой в середине прошлого века удостоили знаменитого артиста Марлона Брандо за роль в картине "В порту".
Как передает The Wrap, звезде пришлось отдать реликвию федеральным властям Соединенных Штатов.
Ранее Ди Каприо получил эту статуэтку в подарок от знакомого финансиста. Как оказалось, Джоу Лоу тратил деньги, украденные из малайзийского госфонда 1MDB, приобретая предметы роскоши и произведения искусства. В числе его покупок, помимо подаренной киноартисту статуэтки, были картины Ван Гога и Пикассо и яхта стоимостью 250 миллионов долларов.
По мнению американских правоохранителей, которые ранее уже арестовали Джоу Лоу, незаконно полученные средства он вложил в создание номинировавшегося на "Оскар" фильма "Волк с Уолл-стрит" с участием Леонардо Ди Каприо.
После ареста Лоу разразился крупный скандал, на фоне которого актер уже отказался от всех предметов роскоши, подаренных ему в прошлом финансистом. Среди них - "Натюрморт с головой быка" Пикассо. По данным американских СМИ, Ди Каприо хранил эту картину на территории Швейцарии. Теперь настал черед и статуэтки, которой наградили в 1954 году Марлона Брандо.
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