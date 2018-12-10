|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названа причина отмены концертов Александра Серова
10.12.2018 12:02
Фото: novostivmire.com
Организаторы выступлений известного российского артиста Александра Серова рассказали о причинах переноса ряда мероприятий.
Как оказалось, певец ломал ногу и сейчас восстанавливает здоровье.
По словам концертного директора артиста Александра Федоркова, звезде было бы неудобно выступать в гипсе. В результате было принято решение о переносе ряда концертов, запланированных на ноябрь. Мероприятия состоятся в январе.
Как передают "Вести", знаменитый артист получил травму в собственном особняке, когда спускался в расположенную в подвальном помещении студию. Упав прямо на ступеньках лестницы, которую преодолевал множество раз, Серов получил перелом.
Изменения в гастрольном графике не затронули мероприятия, намеченные на декабрь. В частности, выступления в столичном ДК "Салют", а также в Калуге, Мытищах и Туле пройдут в дни, указанные на афишах.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|