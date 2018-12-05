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В Чернобыльской зоне отчуждения провели рейв-вечеринку
5.12.2018 14:51
Фото: gamebomb.ru
В Чернобыльской зоне отчуждения состоялась рейв-вечеринка, пишут украинские СМИ. Любителей электронной музыки организаторы пригласили в Припять, расположенную около АЭС. Мероприятие проходило под вооруженной охраной.
В качестве инициатора проведения этой рейв-вечеринки выступил автор проекта Artefact художник Валерий Коршунов. Посетителям, прибывшим в Припять, предлагалось потанцевать в защитных халатах под присмотром вооруженных охранников. На центральной площади города были установлены громкоговорители, из которых лилась электронная музыка, тогда как на стенах покинутых домов мерцали всполохи света, описывают вечеринку, состоявшуюся 3 декабря, украинские СМИ.
Визуальные эффекты, воспроизводившиеся на экранах у танцпола, представляли собой отсылку к советскому фантастическому кинофильму "Сталкер" режиссера Андрея Тарковского.
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