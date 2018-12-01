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Катар объявил о выходе из ОПЕК
10:16
Фото: marketchess.com
Руководство Катара официально объявило о планах совсем скоро покинуть ОПЕК.
Как заявил глава энергетического министерства страны Саад Шерида аль-Кааби, начиная с 1 января 2019 года эмират уже не будет выполнять соглашения, распространяющиеся на стран-участниц этой международной организации.
По данным агентства Bloomberg, руководство Катара приняло решение о выходе из ОПЕК — международной организации, которую в середине прошлого века создал ряд нефтедобывающих государств. Помимо эмирата в нее сейчас входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Эквадор и ряд других стран Ближнего Востока и Африки.
Отмечается, что власти Катара, который на сегодняшний день является крупнейшим на планете экспортером сжиженного природного газа, собираются в будущем сосредоточиться на развитии именно этой отрасли.
Межправительственная организация государств, которые осуществляют экспорт нефти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries сокр. OPEC) была сформирована для квот добычи этого вида сырья.
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