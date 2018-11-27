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Большая часть грузин отдала голоса за женщину-президента
08:13
Фото: sputnik-georgia.com
В Грузии большая часть жителей страны отдали голоса за первую женщину-президента.
Как сообщили в грузинском Центризбиркоме, где уже подсчитали результаты 99,7 % избирательных участков, лидером остается Саломе Зурабишвили.
Судя по промежуточным результатам, на президентских выборах одерживает победу кандидат, выдвигавшаяся от правящей партии "Грузинская мечта". За Саломе Зурабишвили отдали свои голоса свыше 59,5 % избирателей.
Оппоненту Зурабишвили, кандидату от объединенной оппозиции Григолу Вашадзе, к этому времени удалось набрать около 40 % голосов. Отмечается также, что уровень явки оценивается в 56,23 %.
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