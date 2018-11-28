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Путин пошутил о долларе
28.11.2018 16:26
Фото: hronika.info
Глава российского государства пошутил на тему курса доллара, передает ТАСС.
Как заявил Путин, РФ не пытается уйти от использования доллара, а сама валюта продолжает терять активы.
Выступая на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!", Владимир Путин сказал: "У нас нет цели уходить от доллара - доллар уходит от нас". Заговорив о том, что сама валюта теряет активы, глава Российской Федерации отметил, что инициаторы введения санкций "стреляют себе не в ногу, а уже чуть выше".
По мнению Путина, учитывая нестабильность долларовых расчетов, уже "очень многие экономики мира" стремятся к поиску альтернативных валют, а также созданию расчетных систем, которые не будут зависеть от доллара.
Российский лидер добавил, что на сегодняшний день даже самые крупные держатели долларовых активов начинают сокращать их объем. И в Москве сейчас продолжается работа по поиску альтернативных вариантов как для ведения расчетов, так и формирования резервных накоплений. Путин напомнил, что с государствами ЕврАзЭс уже обслуживается в рублях 70% экспорта и 30% импорта.
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