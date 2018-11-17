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Попавший в больницу Янукович не сможет выступить в суде Киева по делу о госизмене


15:25
Попавший в больницу Янукович не сможет выступить в суде Киева по делу о госизменеФото: livejournal.com

Бывший украинский лидер Виктор Янукович из-за экстренной госпитализации не сможет появиться в Киеве, чтобы выступить на суде по делу о госизмене, передают российские СМИ. Как отметил адвокат Александр Горошинский, представляющий интересы экс-главы Украины, защита намеревается поставить вопрос о переносе выступления экс-президента.

По данным ТАСС, Виктор Янукович в связи с экстренной госпитализацией не сможет выступать в понедельник, 19 ноября, в Оболонском суде украинской столицы, где разбирается дело о госизмене. Как заявил адвокат бывшего украинского лидера Александр Горошинский, защита собирается поставить вопрос о переносе выступления Януковича.

Адвокат при этом отметил, что имеется ряд прочих вопросов, которые должны быть прояснены до того, как будет выступать Янукович. В их числе - рассмотрение ходатайства защиты о необходимости привлечения показаний еще одного свидетеля, располагающего информацией, важной для этого дела. Речь идет о экс-главе украинского министерства энергетики и угольной промышленности Эдуарде Ставицком. Как заявил Горошинский, бывший руководитель ведомства может сообщить суду о том, как заместители генпрокурора Украины пытались получить ложные показания в целях оформления сфабрикованного уголовного дела.

Ранее в прессе появились публикации о госпитализации Виктора Януковича. Предположительно, бывший украинский лидер попал в больницу из-за повреждения позвоночника и коленного сустава. Диагноз, который поставили ему московские врачи, пока не озвучивается.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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