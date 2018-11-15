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Путин проверил наличие необходимых лекарств в одной из аптек Петербурга
19:15
Фото: government.ru
Глава российского государства внезапно неожиданно появился в одной из аптек Петербурга.
Как передают СМИ, президент РФ Владимир Путин посетил аптеку в Пушкине, когда возвращался с совещания, посвященного вопросам обеспечения лекарствами.
По данным ТАСС, Владимир Путин зайдя в учреждение, попросил пригласить к нему заведующую аптекой, чтобы она рассказала о наличии медицинских препаратов первой жизненной необходимости. Как отметила заваптекой Ольга Новикова, мониторинг наличия лекарственных средств, входящих в число жизненно важных и необходимых, осуществляется практически в постоянном режиме. В результате препараты, входящие в этот список, присутствуют на прилавке.
Президента сопровождали глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и и.о. губернатора Северной столицы Александр Беглов. Посетив аптеку "Вита-Экспресс", расположенную по адресу: улица Железнодорожная, дом 24, Путин пояснил провизору, которая обслуживала покупательницу, что выбор был сделан случайно. По словам российского президента, он "предложил остановиться", когда ехал с совещания.
В беседе с главой государства руководитель аптеки отметила, что их учреждение принадлежит самарской компании. Фирма сейчас позиционирует себя в качестве одной из наиболее дешевых в регионе, и наценка у них не превышает 2%. Благодаря этому открывшаяся в минувшем марте аптека уже пользуется у местного населения достаточно большой популярностью.
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