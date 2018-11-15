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Госдеп: Москва провоцирует экстремистов в Афганистане и Йемене
15.11.2018 11:27
Фото: profi-forex.org
Россия якобы способствует активности экстремистских группировок в Йемене и Афганистане, считает координатор американского Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.
Как передает ТАСС, каких-либо данных в подтверждение своих слов представитель ведомства не привел.
По словам координатора Госдепартамента Соединенных Штатов Нейтана Сейлса, некоторые действия руководства РФ якобы способны провоцировать активность экстремистских организаций в Афганистане и Йемене. Своим мнением по этому поводу он поделился в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
На вопрос о том, может ли Москва "прямо или косвенно", включая поставки вооружения и какие-либо другие действия, способствовать деятельности афганских и йеменских террористов, официальный представитель Госдепа решил ответить утвердительно. При этом никакой информации, которая бы могла подтвердить его заявление, он не привел.
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