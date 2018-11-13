Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ХАМАС отставку главы Минобороны Израиля расценили как победу сектора Газа

18:52

Фото: salem-news.com



В руководстве палестинского движения ХАМАС уход с поста главы израильского Минобороны Авигдора Либермана сочли свидетельством того, что еврейское государство признало свое поражение и неспособность противостоять сопротивлению анклава, передает ТАСС.



После того, как Либерман выразил намерение уйти в отставку, палестинцы заговорили о "политической победа сектора Газа".



Ранее Авигдор Либерман заявил о том, что если бы продолжил возглавлять оборонное ведомство, то не смог бы "смотреть в глаза жителей юга Израиля". По словам министра, его уход вызван несогласием с недостаточно жесткими действиями правительства еврейского государства в отношении сектора Газа.



Вскоре после того, как было официально объявлено об отставке Либермана, на новость отреагировали в ХАМАС. Как заявил один из лидеров палестинского движения Сами Абу Зухри, мнение которого приводит телевизионный канал Al Mayadeen, случившееся говорит "о беспомощности перед лицом палестинского сопротивления".



Уход Авигдора Либермана с поста можно считать признанием поражения Израиля - стойкость Газы вызвала "политическое землетрясение в стане оккупации", - подчеркнул Сами Абу Зухри.



Автор: Злата Богатова

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